Fastenmonat Ramadan: Kinder „völlig geschwächt“

Im Jahr 2018 fällt der muslimische Fastenmonat Ramadan in die Zeit zwischen 16. Mai und 14. Juni und geht somit am Donnerstag zu Ende. Für viele Kinder endet damit eine Zeit der physischen Entbehrungen, die bisweilen gesundheitlich höchst bedenkliche Ausmaße annehmen, wie es an vielen Schulen beobachtet wird. „Ich hatte einen Schüler, der ist mir umgekippt“, sagt eine Lehrerin, die anonym bleiben möchte. Sie unterrichtet zehn- und elfjährige Kinder. Teilweise würden die Schüler im Unterricht einfach einschlafen, berichtet sie.