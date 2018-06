Auto auf Parkplatz ausgebrannt

Nach zehn Uhr raste ein Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache mit fünf Mann an den Brandort - der Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft in der Nähe des Hauptplatzes. Einsatzleiter Alexander Scharf: „Bei unserem Eintreffen stand der Audi in Vollbrand. Wir konnten zwar ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern, der Pkw brannte jedoch völlig aus und ein daneben geparkter Wagen wurde stark beschädigt.“