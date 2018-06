Steirische Feuerwehren waren wieder voll gefordert

Überschwemmungen in Altenberg

Bereits am früheren Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, wurde aufgrund der anhaltenden schweren Regenfälle Hochwasseralarm in Altenberg an der Rax ausgelöst. Im Bereich des Ortszentrums kam es zu einer Verklausung und damit verbunden zu Überschwemmungen. Mit Hilfe von Baggern ortsansässiger Unternehmen konnte die Situation rasch entschärft und mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Eingesetzt waren drei Fahrzeuge mit 30 Feuerwehrkräften und zwei Bagger.