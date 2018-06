Wohlfahrts Austria-Entlassung: Ein Ende auf Raten

Erst am 1. Juli wäre offiziell sein erster Arbeitstag in der neu geschaffenen Position des Technischen Direktors bei der Austria - bereits davor wurde der langjährige Akademie-Leiter Ralf Muhr „befördert“. Weil sein Job zwar weiter gleich heißt, allerdings um die Agenden der Kampfmannschaft erweitert wird. Also ein Sportchef, der offiziell nicht so heißt.