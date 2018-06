Linzerin bringt weltweit das Lächeln zurück

App auch in Australien, Singapur und Taiwan

Zähneknirschen ist ein weit verbreitetes Problem. „Kieferstress hat jeder“, sagt Reindl, „ein entspannter Kiefer bringt mehr Lebensfreude und Balance und das innere Lächeln zurück“. Das Bewusstsein für dieses Thema steigt. Sogar in Australien, Singapur und Taiwan wird die Kieferfreund-App samt dem so genannten Jaw-Yoga bereits genutzt. Im Oktober ist Reindl auf der Om-Yoga-Show in London vertreten, bei der 30.000 Besucher erwartet werden. „In England gibt es bereits eine größere Community“, sagt die Linzerin.

Infos zu Kieferfreund und zum Workshop in St. Marien per E-Mail unter support@kieferfreund.com