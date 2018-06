3046 Einreichungen für den Prix Ars Electronica

Goldene Nicas

Die Nica für interaktive Kunst geht an ein Projekt, das den Gewinn durch Datenverkauf im Netz gerechter verteilt. Die französische Künstlerin Mathilde Lavenne sucht in einem Animationsfilm nach einer verloren gegangen Zivilisation. Auch hier gibt es eine Nica. Ein Video-Spiel, bei dem zwei zusammenarbeiten müssen, nennt sich „Levers and Buttons“. Das haben sich fünf junge Männer aus Wien ausgedacht: Martin Hatler, Samuel Stallybrass, Vincent Thierry und Lorenz Gonsa bekommen dafür den begehrten U-19-Preis. Eine Auswahl der besten Arbeiten wird im Herbst in der Cyber-Arts-Ausstellung im OÖ Kulturquartier präsentiert.