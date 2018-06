Supermodel sorgt für Chaos in der Formel 1

Es war nicht die erste derartige Panne. So wurde etwa das Rennen 2014 in China ebenfalls zu früh abgewunken und mit zwei Runden weniger als ursprünglich geplant gewertet. Auch damas war die Ursache, so, wie jetzt, ein Kommunikationsfehler. „Dem Model wurde der Befehl zum Abwinken zu früh erteilt. Die Dame trifft also keine Schuld.“ Verantwortlich für das Zeichen war ein Repräsentant des örtlichen Motorsportvereins. „Er hat bei der Rennleitung nachgefragt, ob sich das Rennen schon in der letzten Runde befindet. Doch in der Rennleitung hatte man das nicht als Frage verstanden, sondern als Statement - und mit okay geantwortet,“ erklärte Rennleiter Charlie Whiting die Situation.