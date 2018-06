Schwab spielt bei Shot Clock Masters um Top-Platz

So gesehen hat bei Schwab an keinem der drei Tage das lange und das kurze Spiel gemeinsam gut funktioniert. Es wäre ideal, wenn dies endlich am Sonntag der Fall wäre. Schwab weiß von der 64er-Runde beim Challenger in Prag, wie es ist, wenn man am Schlusstag in den „Flow“ kommt. „Da ist es wirklich gut gelaufen. Ich habe mich danach aber auch gefragt, warum.“ Am Sonntag in Atzenbrugg volle Attacke wie Bernd Wiesberger bei dessen famoser Aufholjagd 2012 zu gehen, ist eher nicht Schwabs Ding. „Ich gehe es an wie die Runden davor. Zwei Mal ist es eh gut gegangen, am Samstag war‘s halt ein bissl schwieriger“, erklärte er. „Ich werde wieder mein Bestes geben und so niedrig spielen, wie es geht“