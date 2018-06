Rückkehr von Bernd Wiesberger weiter ungewiss

Dazu kommt die mentale Herausforderung, dass er abgesehen von einem Schlüsselbeinbruch in der Amateur-Zeit erstmals in seiner Profi-Karriere wirklich verletzt ist und länger pausieren muss. Der Gewinner von fünf großen Turnieren und zehn Millionen Euro Preisgeld alleine auf der Europa-Tour nutzt die Zeit, um Therapie zu machen und Freunde zu treffen. Auch zum runden Geburtstag der Mama war er ausnahmsweise einmal zu Hause. „Und ich weiß auch gerade gut, was im Sandplatz-Tennis abgeht“, verriet er, was er während des Kondi-Trainings am Zimmerfahrrad so im TV anschaut. Wiesberger ist während der Zwangspause weiter in der Weltrangliste abgerutscht und derzeit auf Platz 73 zu finden. Ein Verletztenstatus bringt ihm nichts, er hat wegen seines bisher letzten Sieges 2017 in China die Spielberechtigung für 2019 ohnehin sicher.