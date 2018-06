22.000 Wertekurs-Teilnehmer im ersten Pflichtjahr

Ansturm auf Integrationszentren

Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte wandten sich in den letzten zwölf Monaten insgesamt 134.500 Mal an die neun Zentren des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Das entspreche einer Zunahme an Beratungen um rund 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so der ÖIF. 48 Prozent davon stammten aus Syrien, 23 Prozent aus Afghanistan, acht Prozent aus dem Iran. Mehr als die Hälfte der 22.722 Unterzeichnungen einer Integrationserklärung fand in Wien statt (54 Prozent), danach folgen Niederösterreich (11 Prozent), Tirol (8), die Steiermark (8) sowie Salzburg (7).