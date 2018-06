Marcelo: „Neymar wird bei Real Madrid spielen“

Dass für PSG in der Königsklasse auch in diesem Jahr vorschnell Endstation war, befeuerte Gerüchte, dass Neymar schon wieder einen Abgang einplane. Achtelfinal-Bezwinger Real Madrid sei seine Wunschdestination, auch im Vorfeld der WM reißen diesbezügliche Gerüchte trotz Dementis aus Paris nicht ab. „Neymar werden die Türen bei Real Madrid immer offen stehen. Real muss immer nach den besten Spielern Ausschau halten“, so Marcelo vor der Partie gegen Österreich.