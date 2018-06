Wird DIESER Mann neuer Trainer von Real Madrid?

Sollte der derzeit als Real-Jugendcoach arbeitende Guti tatsächlich bestellt werden, wäre er nach Zidane die zweite interne Lösung in Folge. So wie der Franzose vor seiner Ernennung 2016 ist auch der 41-jährige Guti bisher ohne Erfahrung als Proficoach. Zuletzt tauchten in Verbindung mit dem freien Posten bei den „Königlichen“ auch die Namen von Tottenhams Mauricio Pochettino und Juventus‘ Massimiliano Allegri auf.