Tierheim Lienz ist Oase für gestrandete Tiere

Der Osttiroler Tierschutzverein in Lienz kümmert sich schon seit Jahrzehnten unermüdlich um den Tierschutz in Osttirol. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter um Christine Zangerl sind auch in weiten Teilen von Oberkärnten unterwegs. „Denn da gibt es überhaupt keinen Tierschutzverein“, meint Zangerl. So wurde es höchste Zeit, dass endlich ein eigenes Tierheim in Lienz entsteht. An die 50 Hunde und 150 Katzen werden schließlich jedes Jahr herrenlos geborgen und vermittelt. Die Hundezimmer werden demnächst belegt.