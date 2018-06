Kennzeichen von mehreren Autos gerissen

In den vergangenen Tagen wurden in Wals-Siezenheim, Großgmain, Lehen und Parsch mehrere Kennzeichen von verschiedenen Pkw´s gerissen. Jetzt konnte die Polizei einen 32-jährigen Flachgauer überführen, der damit die „Sicherheit erhöhen“ wollte. Ein Kennzeichen wurde in der Wohnung des Mannes gefunden, sieben weitere, darunter drei ausländische, im Nahbereich einer Autobahnbetriebsauffahrt.

Weitere Ermittlungen sind noch im Gange. Der Flachgauer wird wegen mehrfacher Urkundenunterdrückung angezeigt.