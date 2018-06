Neue Kritik am Kärntner Pflegesystem

„Das Geschäft mit alten Menschen“

So gab es in fünf Jahren rund 230 Interventionen und Verfahren gegen private und mehr als 50 gegen gemeinnützige Betreiber in Kärnten. „Private Betriebe arbeiten gewinnorientiert und versuchen, mit dem Leben alter, schwacher Menschen ein Geschäft zu machen. Das darf nicht sein!“, ergänzt vida-Sprecher Walter Becker: „Die Probleme fangen bereits beim Pflegeschlüssel an. Am Papier sollte zwar ein Betreuer auf 2,4 Bewohner kommen. Effektiv spielt sich das nicht. Ein Pflegeschlüssel von eins zu acht ist realistisch.“