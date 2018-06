„Ziegelstadl“: Neuer Häftling ergriff die Flucht

Für Aufsehen gesorgt hat in der Nacht auf Donnerstag ein frischer Häftling des „Ziegelstadls“ in Innsbruck. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen wurde er in der Klinik stationär aufgenommen, wenige Stunden später ergriff er die Flucht! Ein Justizwache-Beamter nahm die Verfolgung auf und konnte ihn am Marktgraben stellen.