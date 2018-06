100-Tonnen-Stahlträger werden heute eingehoben

In den vergangenen Tagen wurden die beiden Stahlhauptträger für die neue Mayreinödbrücke beim Gasthaus Salzachbrücke in Zell am See aus vier riesigen Teilen zusammengesetzt. Heute werden die Träger an die vorhergesehene Stelle gesetzt. Ein Fertigteilbrücke mit diese Bauweise gab es bisher nicht. Landesrat Josef Schwaiger zeigt sich vom neuartigen Brückenbau angetan: „Die Referate Brückenbau und Schutzwasserbau arbeiten hier im Zeller Becken hervorragend zusammen. Bei der Mayreinödbrücke wird eine innovative Bauweise angewendet, die nicht nur einen raschen Bau unabhängig vom Wasserstand erlaubt, sondern auch noch sehr wirtschaftlich ist. Ende August sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.“