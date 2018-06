Merkel fordert einheitliches Asylsystem in der EU

Die Europäische Union braucht nach Ansicht der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ein einheitliches Asylsystem und mittelfristig eine eigene Asylbehörde. „Wenn es uns nicht gelingt, eine gemeinsame Antwort auf Fragen der illegalen Migration zu finden, dann werden die Grundfesten der Europäischen Union infrage geraten“, sagte die CDU-Chefin am Mittwoch bei der Klausurtagung der Europäischen Volkspartei in München, an der auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnahm. Nicht nur in der Außen-, Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik forderte Merkel - wie Kurz - tief greifende Reformen, auch in den europäischen Institutionen gäbe es Aufholbedarf.