„Faire Rotation“: So will Kurz bei der EU sparen

Doppelter Parlamentssitz: „Unsinn“ beenden

Zudem sprach sich Kurz dafür aus, den „Unsinn“ eines doppelten Sitzes für das EU-Parlament zu beenden. Bisher tagen die Abgeordneten abwechselnd in Straßburg und Brüssel, was jedes Mal einen aufwendigen Umzug nötig macht und jährliche Kosten in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Einer neuen Regelung müsste allerdings der Rat der Staats- und Regierungschefs einstimmig zustimmen. Außerdem räumte auch Kurz ein, dass Frankreich „den Standort in Straßburg wohl nie freiwillig aufgeben würde“ - also eine Gegenleistung geboten bekommen müsste.