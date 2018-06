EU-Asylreform komplett festgefahren

Auch die neue rechtsgerichtete Regierung in Italien lehnt den vorliegenden Vorschlag ab, allerdings weil er ihr nicht weit genug geht. „Dieses Dossier würde Italien und die anderen EU-Mittelmeerländer noch mehr benachteiligen. Italien darf nicht in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden“, so Innenminister Matteo Salvini auf Twitter. Salvini nahm wegen einer Vertrauensabstimmung in Rom nicht an dem EU-Innenministerrat teil, auch Deutschlands Ressortchef Horst Seehofer (CSU) blieb dem Treffen fern.