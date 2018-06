Oppositionsführer Jansa gewinnt Wahl in Slowenien

„Wenn sich alle daran halten, was sie vor den Wahlen gesagt haben, rechne ich damit, dass wir die Gelegenheit zur Regierungsbildung bekommen.“ An Jansa gerichtet fügte der Ex-Comedian ironisch hinzu: „Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der Regierungsbildung.“ Jansa selbst sprach am Sonntag nicht mit Journalisten.