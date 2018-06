BVT-Sondersitzung nach Veto der ÖVP verschoben

Kern: „Kickl ist absolut rücktrittsreif“

SPÖ und NEOS haben die Sondersitzung beantragt, nachdem neue Vorwürfe bezüglich der Hausdurchsuchung im BVT aufgetaucht waren. Unter anderem sollen hoch sensible Daten mitgenommen worden sein. Andere Mitarbeiter des Bundesamts beklagten wiederum in E-Mails, gemobbt zu werden. SPÖ-Chef Kern hatte Innenminister Kickl daraufhin in einem Video (siehe unten) zum Rücktritt aufgefordert.