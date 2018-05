Kern: „Kickl ist absolut rücktrittsreif“

Nur wenige Stunden nachdem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und der von ihm vorübergehend suspendierte Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz (BVT), Peter Gridling, am Dienstag verkündet hatten, das BVT neu aufzustellen, hat sich SPÖ-Chef Christian Kern zu Wort gemeldet und den Rücktritt Kickls gefordert. „Das, was der Innenminister und seine Truppe hier tun, ist deshalb so ungeheuerlich, weil er schützt nicht die Ermittler, er schützt die Rechtsextremen. Er schützt nicht die Polizisten, er schützt die Straftäter. Der Innenminister ist absolut rücktrittsreif“, polterte der Ex-Kanzler.