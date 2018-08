„Psychoterror“: Streit in Gemeindebau eskaliert

Dieser Nachbarschaftsstreit ist völlig ausgeartet! Eine herzkranke Pensionistin beschwert sich seit Jahren über die laute Familie, die unter ihr wohnt - schon vor zwei Jahren hat sie penibel den Lärmpegel dokumentiert. Daraufhin wird sie von Mitgliedern der Familie angespuckt, bedroht und sogar sexuell belästigt. „Aus Rache“, wie Frau A. betont, würde bei ihr seither täglich Sturm geläutet. Die Frau ist am Ende, nach mehreren persönlichen Gesprächen wurde auch Wiener Wohnen eingeschaltet - inklusive Brief an den ehemaligen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Nach einer Konsultation von Wohnpartner und dem Bürgerservice sowie der Polizei ist eine Lösung noch immer nicht in Sicht. krone.at machte den Lokalaugenschein.