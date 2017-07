Gesund leben bringt sieben zusätzliche Lebensjahre

Die Wissenschaftler hatten sich Gesundheitsdaten von mehr als 14.000 Menschen in den USA angesehen. "Verbesserungen in der Medizin werden oft als der Schlüssel für gesünderes und längeres Leben gesehen. Wir haben gezeigt, dass ein gesunder Lebensstil, der nichts kostet, ausreicht, um sich eines sehr langen und gesunden Lebens erfreuen zu können", sagte Myrskylä laut einer Mitteilung seines Instituts. Derartige Ergebnisse sind im Grunde nichts Neues. Dass ein gesünderer Lebensstil die statistische Lebenserwartung in Bevölkerungsgruppen erhöht, ist eine (statistische) Tatsache. Individuell kann das auch anders aussehen.

Die Forscher um Myrskylä untersuchten auch, wie sich die drei untersuchten "Laster" darauf auswirken, wann im Leben körperliche Beeinträchtigungen im Alltag auftauchen. Also beispielsweise beim Laufen, Anziehen, Baden, aus dem Bett steigen oder beim Essen.

Raucher sterben früher

Mit dem Rauchen geht demnach zwar ein früherer Tod einher, jedoch keine höhere Zahl an Jahren mit körperlichen Beeinträchtigungen. Übergewichtige und Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum müssten hingegen damit rechnen, längere Zeit ihres Lebens mit körperlichen Einschränkungen zu verbringen.

Foto: APA

Als moderate Trinker wurden Männer eingestuft, die weniger als 14 alkoholische Getränke pro Woche konsumierten, und Frauen mit weniger als sieben alkoholischen Getränken. Als nicht übergewichtig galten Teilnehmer mit einem Body Mass Index unter 30, als Nichtraucher diejenigen, die in ihrem Leben weniger als hundert Zigaretten geraucht hatten.