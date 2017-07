Nach Attacken: G20- Chaoten wieder auf freiem Fuß

Während der Krawalle rund um den G20- Gipfel in Hamburg ist für die Polizei nicht nur von Randalierern am Boden Gefahr ausgegangen. Manche versammelten sich auch auf Hausdächern, um mit Steinen und Molotowcocktails auf die Beamten zu werfen. 13 Verdächtige wurden festgenommen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, mussten bis Montag jedoch alle wieder freigelassen werden. Unterdessen brannten in der Nacht auf Mittwoch erneut Autos.