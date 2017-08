Muslimische Familie aus Ferienhaus geworfen

Einige Gemeinden an der Cote d'Azur hatten im vergangenen Sommer das Tragen der muslimischen Ganzkörperanzüge, sogenannte Brurkinis, an öffentlichen Stränden untersagt. Das höchste französische Verwaltungsgericht stoppte das Verbot jedoch Ende August 2016. Es stelle eine ernsthafte und illegale Verletzung von Grundfreiheiten dar, hieß es in der Begründung des Staatsrates.

Links ein klassischer Bikini, rechts ein Burkini Foto: APA/AFP/Fethi Belaid (Symbolbild)

Burkinis bedecken bis auf Gesicht, Hände und Füße alle Körperteile. Kritiker halten das Kleidungsstück für ein politisches Symbol und verurteilen es als Provokation.