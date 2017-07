Kroatien: Feuer am Stadtrand von Split gestoppt

In den Vororten von Split sind Berichten zufolge aber Dutzende Häuser und einige Fahrzeuge (Bild unten) ausgebrannt. Rund 80 Menschen, vor allem Feuerwehrleute, mussten medizinisch versorgt werden. Die Brände, die sich von Omis bis Split ausbreiteten, umfassten eine Fläche von vier mal 14 Kilometern. Nach ersten Schätzungen wurden 4500 Hektar Wald vernichtet.

Ausgebrannte Autos nahe der Stadt Split Foto: AFP

Mülldeponie in Brand, Einkaufszentrum evakuiert

Dem Fernsehsender HRT zufolge war am Montag die städtische Mülldeponie in Brand geraten. Über der Stadt war dicker schwarzer Rauch zu sehen. Ein Einkaufszentrum musste evakuiert werden, mehrere Autos brannten aus. Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere Dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt.

Foto: Gerald W.

Am Dienstag rund 700 Feuerwehrleute und Soldaten mit 160 Löschfahrzeugen im Einsatz. Am Dienstag konnten auch wieder Löschflugzeuge eingesetzt werden, was am Montag wegen starken Windes nicht möglich gewesen war. Laut Premier Andrej Plenkovic, der in Split an einer Sitzung des Krisenstabs teilnahm, gibt es vorerst keinen Bedarf für Hilfe aus dem Ausland.

Foto: Gerald W.

"Wir sehen und riechen nur Rauch"

Die kroatische Studentin Aida wohnt am Stadtrand von Split. "Durch die Brände rings um sehen wir derzeit nichts als Rauch. Wir sehen und riechen nur Rauch", sagte sie zur APA. Sie hat insofern Glück, als sie im Westen der Stadt lebt - dort könne man noch halbwegs gut atmen.

Foto: AFP

Teile der Bevölkerung von Split bieten laut der Einheimischen Unterkünfte für Menschen an, deren Häuser vom Feuer bedroht sind. Andere haben damit begonnen, die Feuerwehrleute, die praktisch ohne Pause im Einsatz sind, mit Essen und Getränken zu versorgen, schilderte die Studentin.

Foto: GoogleMaps

Bevölkerung: Behörden haben zu spät reagiert

Die Bevölkerung kritisierte, dass die Soldaten zu spät zur Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt worden seien. In der Nacht auf Dienstag bekamen die Feuerwehrleute auch Verstärkung von Kollegen aus dem Inneren des Landes. Kritik wegen der nach Ansicht der betroffenen verspäteten Reaktion der Behörden wies der Regierungschef zurück: Das System habe funktioniert, wie es sollte, betonte Plenkovic gegenüber Journalisten.