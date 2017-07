Hamburg: Blutiger Angriff mit Messer - ein Toter!

In einem Supermarkt in Hamburg hat ein Mann am Freitag mehrere Personen wahllos mit einem langen Messer attackiert und verletzt. Eines der insgesamt sieben Opfer verstarb noch am Tatort. Der Angreifer konnte wenig später festgenommen werden, die Straßen rund um den Supermarkt wurden von der Polizei abgesperrt. Augenzeugenberichten zufolge hat der Täter mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist Groß) gerufen. Einem Medienbericht zufolge ist der Messerstecher den Behörden als Islamist bekannt.