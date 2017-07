Frau in Saudi- Arabien wegen Minirock verhaftet

Das Video hatte sich rasant in sozialen Medien verbreitet - dabei ist die Aufnahme in dem Clip reichlich unspektakulär. Eine junge Frau geht in Minirock, bauchfreiem Top und ohne Kopftuch eine menschenleere Straße entlang - sie dreht sich kurz zur Kamera um und zeigt ihr unverhülltes Gesicht. Der Skandal daran: In Saudi- Arabien müssen sich Frauen komplett verhüllen. Die strengen Kleidungsvorschriften schreiben lange Gewänder und bedeckte Haare vor.

Das Video einer luftig gekleideten jungen Frau sorgt derzeit für Aufregung in Saudi-Arabien. Foto: twitter.com, krone.at-Grafik

Das staatliche Fernsehen teilte auf Twitter nun mit, dass die Frau aus dem Video festgenommen wurde: "Sie wurde der Staatsanwaltschaft überwiesen." Diese entscheidet, ob Anklage erhoben wird. Die Frau soll laut "Spiegel" vorläufig im Gefängnis sitzen. Das saudi- arabische Model habe im Verhör berichtet, sie habe Ushaiger in männlicher Begleitung besucht. Sie räumte ein, das Video nicht selbst hochgeladen zu haben.

Frauen in Saudi-Arabien müssen die traditionelle Abaya tragen. Foto: AFP

Auch Teilen des Clips ist in Saudi- Arabien strafbar

Die Behörden überprüfen nun auch Profile, auf denen das Video in sozialen Medien geteilt wurde - die User könnten sich eines "Informationsverbrechens" schuldig gemacht haben. Damit ist die Verbreitung von Inhalten gemeint, die nicht der Moralvorstellung des konservativen Landes entsprechen.