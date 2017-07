Saudi- Arabien: Frau mit Minirock sorgt für Wirbel

Das Video einer luftig gekleideten jungen Frau sorgt derzeit für Aufregung in Saudi-Arabien. Foto: twitter.com, krone.at-Grafik

Frauen in Saudi- Arabien müssen in der Öffentlichkeit weite, den ganzen Körper bedeckende Gewänder - sogenannte Abbayas - tragen und ihre Haare per Kopftuch bedecken. Dies tut die Frau in einem Video, das am Wochenende zuerst auf Snapchat veröffentlicht wurde, definitiv nicht. In dem Clip spaziert das Model - luftig gekleidet, mit wehenden offenen Haaren und Sonnenbrille - eine leere Straße in Ushaiger, rund 200 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Riad, entlang.

Wie in einem auf Twitter veröffentlichten Ausschnitt zu sehen ist, dreht sie sich auch zur Kamera hin und zeigt ihr unverhülltes Gesicht.

In einem der konservativsten Teile des Landes aufgetreten

Den Ort für den Videodreh hat sich Khulood wohl nicht zufällig ausgesucht: Ushaiger ist eine der ältesten Städte in der Region Najd, die wiederum als eine der konservativsten Regionen des Landes gilt. Hier wurde der Begründer des Wahhabismus geboren und hier - vor allem in Ushaiger selbst - rasteten die Pilger, die von Kuwait, dem Irak oder Iran kamen, auf ihrer Haddsch, der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka.

In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen über das Auftreten Khuloods auseinander, seitdem sich das Video verbreitet hat. Viele fordern, dass die junge Frau bestraft werden solle. Es gelte, die Gesetze des Landes zu achten. "In Frankreich ist die Vollverschleierung verboten und wird bestaft. In Saudi- Arabien ist das Tragen von Abbayas oder bescheidener Kleidung Teil des Gesetzes", schrieb ein User laut BBC. Andere sind der Meinung, die junge Frau solle auch in Saudi- Arabien anziehen können, was sie will.

Der Autor und Philosoph Wael al- Gassim zeigte sich dem Bericht zufolge über die "wütenden, angsteinflößenden Tweets schockiert". "Ich dachte, sie hätte jemanden in die Luft gejagt oder getötet. Aber es hat sich herausgestellt, dass es nur um ihren Rock ging, den die Leute nicht leiden konnten."

"Wäre sie eine Ausländerin, würde man ihre Schönheit preisen"

Eine Frau meinte, dass es bei den Rufen nach der Festnahme der Frau nur um ihre Herkunft gehe: "Wäre sie eine Ausländerin, würden sie ihre Schönheit und ihre bezaubernden Augen besingen, aber weil sie aus Saudi- Arabien ist, will man sie verhaften." Dabei bezog sie sich wohl auf Frau und Tochter von US- Präsident Donald Trump, die bei ihrem Besuch in Saudi- Arabien im Mai auf ein Kopftuch verzichtet hatten .

Die Religionspolizei habe nach Angaben der BBC bereits getwittert, dass man über das Video Bescheid wisse und in Kontakt mit den zuständigen Behörden stehe, nachdem aus Ushaiger der Ruf gekommen sei, Provinzregierung und Polizei sollen gegen die Frau vorgehen.