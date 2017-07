Brasilien: 9,5 Jahre Haft für Ex- Präsident Lula

Brasiliens Ex- Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist wegen Korruption und Geldwäsche zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 71- Jährige kann das Urteil anfechten und bleibt bis dahin auf freiem Fuß, wie das Gericht in Curitiba am Mittwoch mitteilte. Aus einer weiteren Amtszeit für Lula, der zuletzt angekündigt hatte, bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr wieder antreten zu wollen, dürfte vorerst nichts werden.