Berliner Juwelier setzt Kopfgeld auf Räuber aus

"Was ist das für ein Dreckspack, das ein kleines, zehnjähriges Kind und mich mit einer Waffe bedroht, um einen Raubüberfall durchzuziehen?", schrieb der Juwelier am Montagabend auf Facebook und veröffentlichte nicht nur Bilder der Beute, sondern auch zwei Fotos, die die Szenen des Überfalls zeigen. Zeugen hatten die Bilder gemacht.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie sich zwei mit Skimasken maskierte und dunkel gekleidete Männer mit Ludolf und seiner Tochter vor dem Juweliergeschäft Luxus4You befinden. Einer von ihnen hält den Geschäftsmann und das Kind in Schach, während der andere eine Tasche aus dem Kofferraum von Ludolfs S- Klasse- Mercedes nimmt.

Das sind die Szenen des Überfalls, die von einem Zeugen aufgenommen worden sind. Foto: facebook.com

Das Sicherheitsgitter des Geschäfts ist noch heruntergelassen, auf einem der Bilder sieht es aber so aus, als würde einer der Täter den Juwelier gerade dazu bringen wollen, das Gitter hochzulassen. Dass die Räuber nicht in die Geschäftsräume gelangt sind, sei nur durch das "mutige Eingreifen eines Zeugen verhindert" worden, schreibt Ludolf.

Die Räuber bedrohten sogar die zehnjährige Tochter des Juweliers. Foto: facebook.com

So hätten die Räuber, die "Ausländer- Deutsch fließend mit Akzent" - laut Ludolf "albanisch bis arabisch, eher kein osteuropäisch" - gesprochen hätten, lediglich das erbeuten können, was der Juwelier bei sich und im Auto gehabt habe: seine Uhr - ein limitiertes Modell der Marke Audemars Piguet Royal Oak Offshore, die 20.000 Euro wert sei - sowie ein Herrenbag der Marke Louis Vuitton im Wert von etwa 1800 Euro samt Inhalt: ein Schlüsselbund, ein Parfum und sein iPad Air in einem Aston- Martin- Ledercase (400 Euro).

Die Beute des Überfalls Foto: facebook.com

Die beiden Täter - Ludolf schätzt sie auf unter 30 - seien mit einem blaumetallicfarbenen VW Golf geflüchtet. Ein Zeuge habe die Räuber an ihrer Flucht hindern wollen und sei dabei sogar angefahren wollen. Laut "Bild" handelte es sich bei dem mutigen Eingreifer um Ludolfs 74- jährigen Nachbarn, den Schmuckdesigner Aco Barisic- Seifert. "Einer der Typen hielt eine Pistole auf mich, dann rasten sie los", schilderte der 74- Jährige.

Ludolf will die Männer, die seine Tochter bedroht haben, unbedingt kriegen, deshalb hat er 10.000 Euro Belohnung ausgelobt. Um die gestohlenen Dinge gehe es ihm nicht, diese seien gut versichert, sagte er.