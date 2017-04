Genial! Thiem fegt Haase in Monte Carlo vom Platz

Thiem präsentierte sich nach 25- tägiger Turnierpause sehr souverän. Nach seinem Freilos in der ersten Runde ließ er Haase keine Chance und glich im direkten Duell auf 2:2 aus.

Im Achtelfinale trifft der Niederösterreicher nun auf den starken Belgier David Goffin. Gegen den Weltranglisten- 13. hat Thiem mit 3:5 eine negative Bilanz. Bei den Australian Open auf Hartplatz verlor er gegen Goffin. 2016 auf dem Weg ins Halbfinale der French Open konnte er den Belgier im Viertelfinale in vier Sätzen allerdings bezwingen.

David Goffin Foto: GEPA

Hier können Sie das Match im Liveticker nachlesen:

12:13 Uhr: SIEG THIEM - 6:3 und 6:2! Eine Machtdemonstration des Österreichers!

12:12 Uhr: Matchball Thiem!

12:10 Uhr: 30:15 - Thiem fehlen nur noch zwei Punkte!

12:08 Uhr: Haase verkürzt noch einmal auf 2:5, nun serviert Thiem gleich auf den Matchgewinn!

12:06 Uhr: 5:1 - Thiem lässt Haase keine Chance!

12:05 Uhr: Thiem gibt weiter Vollgas - 40:0!

12:02 Uhr: Grandioser Winner, wieder BREAK Thiem! Jetzt sieht es doch schon sehr gut aus.

12:01 Uhr: Thiem packt jetzt tolle Schläge aus, hat den nächsten Breakball!

11:59 Uhr: Aber Thiem zieht noch einmal den Kopf aus der Schlinge, führt jetzt in Satz zwei mit 3:1!

11:58 Uhr: Haase lässt nicht locker - nun Einstand bei Aufschlag Thiem.

11:54 Uhr: Jaaa! BREAK Thiem, was für ein genialer Ballwechsel und was für ein grandioser Winner von Thiem! Der Österreicher nimmt Haase den Aufschlag ab ...

11:52 Uhr: Thiem ärgert Haase auch in seinem zweiten Aufschlagspiel in Satz Nummer zwei - 40:40! Nun sogar wieder Breakball für Thiem!

11:50 Uhr: Ganz anders Dominic Thiem - ohne Probleme stellt er auf 1:1!

11:47 Uhr: Toller Volley von Haase! Mit viel Zittern bringt er sein Aufschlagspiel durch - 1:0 für den Niederländer.

11:45 Uhr: Nach 30:0 nun 30:40 - Haase macht vieler und Thiem erkämpft sich gleich zu Beginn des Satzes einen Breakball. Doch diesmal kann Thiem nicht gleich die erste Chance nutzen, lässt eine Riesen- Möglichkeit liegen - Einstand!

11:43 Uhr: Haase eröffnet nun den zweiten Satz.

Foto: AFP



11:41 Uhr: YES! Satz Nummer eins geht mit 6:3 an Dominic Thiem.

11:40 Uhr: 40:0 - drei Satzbälle für den Österreicher, der jetzt nichts anbrennen lässt!

11:38 Uhr: Ganz souverän bringt Haase sein Aufschlagspiel durch. 5:3 - nun serviert Thiem auf den Satzgewinn.

11:36 Uhr: Super Vorhand von Thiem! Unser Tennis- Star stellt auf 5:2 - jetzt schaut's gut aus!

11:34 Uhr: Thiem lässt eine gute Chance liegen, wackelt nun bei eigenem Aufschlag - 40:40!

11:32 Uhr: Nun gilt es, das Break zu bestätigen.

11:31 Uhr: Und den ersten verwertet der Österreicher auch gleich. BREAK! 4:2 für Thiem.

11:30 Uhr: Ja, weil Haase am Netz eine große Chance liegen lässt!

11:28 Uhr: Haase wackelt ein wenig - 30:30! Schnappt sich Thiem einen Breakball?

11:26 Uhr: Jetzt macht der Österreicher von der Grundlinie viel Druck. Thiem gibt sich keine Blöße bei eigenem Aufschlag - 3:2!

11:23 Uhr: Haase bringt sein Aufschlagspiel durch, gleicht im ersten Satz auf 2:2 aus.

11:19 Uhr: Und der Rückhand- Slice von Thiem geht ins Netz. Schade, Haase gelingt gleich das Rebreak!

11:18 Uhr: Verrückter Beginn - nun 0:40 aus der Sicht von Thiem!

11:17 Uhr: Doppelfehler Thiem - 0:30! Schafft Haase gleich das Rebreak?

11:16 Uhr: BREAK - Albtraum für Haase! Gleich die erste Chance verwertet Thiem. Toller Auftakt ...

11:15 Uhr: Ganz stark! Thiem macht beim Return ordentlich Druck. 0:40 - drei Breakbälle für den Österreicher!

11:13 Uhr: Guter Start: Unser Tennis- Superstar geht konzentriert ans Werk, gibt in seinem ersten Aufschlaggame nur einen Punkt ab.

11:08 Uhr: Es geht los! Thiem beginnt zu servieren.

11:06 Uhr: Die Spieler schlagen sich schon ein - es kann nicht mehr lange dauern!

11:03 Uhr: Die beiden Spieler betreten nun bei Traum- Wetter den Platz.

Foto: Peter Moizi

10:59 Uhr: Vor allem am Aufschlag wurde bei Thiem intensiv gearbeitet. "Dominic gehört schon zu den besten Aufschlägern auf der Tour", so sein Trainer Günter Bresnik.

10:50 Uhr: Im Head- to- Head führt Haase, der in der Weltrangliste auf Rang 46 liegt, mit 2:1. Allerdings das letzte Duell 2015 in Basel konnte Thiem für sich entscheiden. Für Spannung ist also auf jeden Fall gesorgt!

Foto: GEPA

10:43 Uhr: Über zwei Wochen bereitete sich Thiem, die aktuelle Nummer neun, auf den Auftritt im Fürstentum vor.

Foto: Peter Moizi

10:39 Uhr: Zum vierten Mal tritt Thiem im Sandplatz- Hit an der Cote d'Azur an. 2014 Erstrunden- Aus gegen Mahut, 2015 Erstrunden- Aus gegen Pouille - im letzten Jahr 5:7, 3:6 im Achtelfinale gegen "Mr. Monaco" Nadal.

10:35 Uhr: Herzlich willikommen zum Liveticker der Partie zwischen Österreichs Tennis- Superstar Dominic Thiem gegen den Niederländer Robin Haase!