"Star Wars"- Star Carrie Fisher ist tot

Fisher soll einem Statement ihrer Tochter zufolge am Dienstagmorgen gegen 8.55 Uhr (Ortszeit) gestorben sein. "Sie wurde von der Welt geliebt und sie wird sehr vermisst werden", zitiert das "People Magazine" aus der Stellungnahme. "Unsere ganze Familie möchte sich für die Gedanken und Gebete bedanken".

Die Schauspielerin hatte am vergangenen Freitag auf einem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzinfarkt erlitten und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt. Medien zufolge hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom- Fernsehserie "Catastrophe" beendet. Fishers Bruder Todd berichtete, seine Schwester liege auf der Intensivstation. Ihre Familie hatte zuletzt noch verlauten lassen, dass sich ihr Zustand stabilisiert habe.

Fisher war vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"- Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood- Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie Fisher (1928 - 2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Kürzlich hatte sie ihre Autobiografie "The Princess Diarist" veröffentlicht.