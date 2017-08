Sophia Wollersheim ist reif für den Weltrekord

Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, wurde die frisch operierte Sophia Wollersheim nun gemeinsam mit der Schwedin Pixee Fox gesehen, die aktuell den Titel der Frau mit der schmalsten Taille der Welt trägt. Zwar hatte die sich sogar insgesamt sechs Rippen entfernen lassen, jedoch scheint Sophia auf den Bildern noch schmaler auszusehen, obwohl sie sich nur vier Rippen hat entfernen lassen. Auch Experten in den USA sollen mittlerweile mutmaßen, dass Sophia Pixee überholt haben könnte.

Doch was hat die Ex von Bordell- Besitzer Bert Wollersheim selbst dazu zu sagen? "Ich habe seit der Operation immer ein Korsett getragen und meine Taille eingeschnürt, weil ich unbedingt eine sehr dünne haben wollte." Aber was halte sie von dem Gerücht der Rippen- Thron- Besteigung? Wollersheim geheimnisvoll: "Alles ist möglich. Pixee und ich haben bei dem Dreh aber nicht nachgemessen."

Auf Facebook hatte Sophia ein Foto von sich nach dem Eingriff gepostet, auf dem ihre XXXS- Taille klar zu erkennen ist. Sie selbst bezeichnete es als den "härtesten Eingriff, den ich je hatte" und erklärte: "Ich muss ergänzen, dass ich verstehe, dass es euch erstaunt. Aber wenn man im Leben Defizite hat oder nicht sein eigenes Leben bis dato führte ... versucht man, das anders zu kompensieren und kommt auf verrückte Ideen ..."