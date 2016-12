Richard Lugner: Gerüchte um neue Freundin

Seit Ende November ist Richard Lugner nach der Scheidung von seiner fünften Ehefrau Cathy ein freier Mann. Als Single feiert er Weihnachten aber angeblich nicht. Der 84- Jährige soll bereits wieder mit einer gewissen Anita liiert sein. Dies wurde Mittwochfrüh jedenfalls kolportiert.

Immerhin hatte Ex- Ehefrau Cathy Anfang Dezember gegenüber einer deutschen Illustrierten geklagt, dass der Unternehmer bereits eine neue Partnerin habe. Die 27- Jährige damals: "Ich weiß nur, dass sie ungefähr in meinem Alter sein muss, höchstens 30. Wegen ihr kam es ja im Oktober zum Streit zwischen Richard und mir ..." Das dem nicht ist, stellte Lugner jetzt klar . "Ich habe derzeit keine Frau", sagt er.

Richard Lugner mit Ehefrau "Spatzi" und Ex-Freundin "Bambi" beim Opernball. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

"Mörtel" und seine "Tierchen"

Das ihm immer wieder jemand unterstellt wird, ist verständlich. Immerhin sorgt Richard Lugner seit jeher mit seinen zahlreichen Frauengeschichten für Tuschelthemen in der Wiener Society - nicht zuletzt wegen der lustigen Tiernamen, die er ihnen stets gibt.

So emotional war die Hochzeit von Richard Lugner mit Cathy Schmitz im Jahr 2014. Foto: Viennareport

"Mausi", "Katzi", "Bambi"

Die Ehe mit seiner Jugendliebe Christine Gmeiner hielt 17 Jahre lang. Mit Cornelia Hahn war er vier Jahr verheiratet. Susanne Dietrich war von 1984 bis 1989 an seiner Seite. Erst mit Ehefrau Nummer vier entwickelte Richard Lugner aber seine Vorliebe für ausgefallene Kosenamen. Von 1990 bis 2007 war "Mörtel" mit Christina Lugner verheiratet, nannte sie liebevoll "Mausi".

Ganze 17 Jahre war Christina "Mausi" Lugner die Frau an der Seite des Baumeisters. Foto: APA/Guenter R. Artinger

Nach der Scheidung von "Mausi" kam der 84- Jährige so richtig in Fahrt, legte sich im Laufe der Zeit einen ganzen "Zoo" zu: So datete er Bettina "Hasi" Kofler (2008),

Zehn Monate dauerte die Liebe zwischen Richard Lugner und Bettina "Hasi" Kofler. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Sonja "Käfer" Schönanger (2008- 2009),

Von Ende 2008 bis Anfang 2009 zeigte sich "Mörtel" mit Sonja "Käfer" Schönanger. Foto: APA/Herbert Neubauer

Nina "Bambi" Bruckner (2009),

Ganze vier Monate hat es Nina "Bambi" Bruckner nur mit "Mörtel" ausgehalten. Foto: APA/dpa/Felix Höšrhager

Anastasia "Katzi" Sokol (2009- 2013)

Mit Anastasia "Katzi" Sokol war Richard Lugner vier Jahre liiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

und Bahati "Kolibri" Venus (2013- 2014),

Neun Monate war Richard Lugner mit Bahati "Kolibri" Venus liiert. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

bevor er am 13. September 2014 im Wiener Schloss Schönbrunn die Deutsche Cathy "Spatzi" Schmitz heiratete.

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Welchen tierisch liebevollen Spitznamen seine nächste Freundin wohl bekommt? Wir sind schon gespannt ...

Cathy Lugner und Richard Lugner Foto: facebook.com/crazycathy.famous

Cathy Lugner in sexy Pose Foto: facebook.com/cathylugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET