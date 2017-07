Notartzmangel im Flachgau: Es muss etwas passieren

11 Bürgermeister im nördlichen Flachgau und im angrenzenden Innviertel fordern seit Monaten einen Notarzt- Standort in Straßwalchen. Die Region ist vor allem in der Nacht unterversorgt, sagte zuletzt Michael Perkmann, SPÖ- Vizebürgermeister von Neumarkt, in einem aufrüttelnden Interview in der "Krone".