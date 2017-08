Aller guten Dinge sind drei! Die personell oft klammen Dorfklubs Michaelbeuern und Perwang (OÖ) stellen seit Sommer eine grenzüberschreitende Spielgemeinschaft. "Vor drei Jahren haben wir uns quer gelegt, vergangenes Jahr dann sie. Jetzt hat aber alles gepasst", schildert Sportchef Max Spatzenegger. Was hilft: Schon im Nachwuchs bilden Michaelbeuern, Perwang und Berndorf seit längerem die "SG Flachgau Nord" - gemeinsam statt einsam sollen die geburtenschwächeren Jahrgänge verdaut werden. Das Debüt der ausschließlich aus Einheimischen bestehenden Truppe wurde gleich ein voller Erfolg: Beim Heimauftakt in Perwang - vor jedem Heimspiel wechselt der gesamte Tross für zwei Wochen in die jeweils andere Gemeinde - netzte Christian Pirker doppelt - einmal nach Egger- Corner, beim Siegtor nach einem Lattenfreistoß von Neo- Kapitän Rösslhuber. Der Routinier ließ seine Karriere zuletzt bei Berndorfs 1b ausklingen, wechselte nach deren Aus erstmals überhaupt den Klub. "Wir wollten spielen, aber der Gegner hat eigentlich nur zerstört", resümierte Spatzenegger. SSK ist wieder soloAls Coach fungiert Perwangs Vucanovic, der schon Abersee und Fuschl zum Erfolg geführt hat. Der aber keinen Druck hat. "Unter den ersten vier, fünf Teams wollen wir schon sein. Vorerst muss sich das Team jedoch finden." Der lange ersehnte Aufstieg ist kein Muss. Den umgekehrten Weg ging Ligakonkurrent SSK: Vor dem Klub- "Hunderter" 2019 wurde die Spielgemeinschaft mit Blau- Weiß aufgelöst.

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung