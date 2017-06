Im rot- grünen Wien tickt die nächste Finanzbombe

Die Tabellen zu den IT- Kosten des Krankenanstaltenverbundes und einzelner Großspitäler von 2015 bis 2022 könnten Wiens Steuerzahler etwas beunruhigen: So wird in dem Papier, das die "Krone" dank einer weiteren Kooperation mit der investigativen Digitalzeitung "Fass ohne Boden" präsentieren kann (siehe Tabelle unten), eine Kostensteigerung bei der Spitals- IT von 2015 auf 2022 von 16 Millionen Euro auf 68,3 Millionen Euro jährlich prognostiziert (+30,5 Prozent).

Am heftigsten werden die Kosten laut der internen Kalkulation des Krankenanstaltenverbundes im Bereich "Software Service und Wartung KAV" steigen: nämlich von 2,9 Millionen Euro (2015) auf 5,1 Millionen Euro (2022), das ist ein Plus von 74 Prozent.

Harte Sparbefehle für Ärzte

Für die ohnehin schon dramatische Wiener Budgetsituation samt weiterer Mega- Neuverschuldung ist diese IT- Kostenbombe im Gesundheitsressort von Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) nicht hilfreich. Gleichzeitig könnten diese offenbar Jahr für Jahr akzeptierten hohen Mehrausgaben für PCs, Software und Service die Missstimmung bei den Spitalsärzten verstärken: Die Mediziner müssen bereits seit Langem harte Sparbefehle hinnehmen.

Im KAV wollte man "aus betriebswirtschaftlichen Gründen" bisher keine Stellungnahme zu den geleakten Daten geben.