Bgld: Bürgerinitiative kippt Mega- Glashaus- Projekt

Er habe sich entschieden, das Projekt "aufgrund des starken Gegenwindes" aus Frauenkirchen zu beenden, teilte der Unternehmer Werner Perlinger am Samstag telefonisch der APA mit. Sowohl vonseiten der Gemeinde als auch vom Land war die Umwidmung des Grundstücks bereits genehmigt worden. Starken Widerstand gab es jedoch von der lokalen Bürgerinitiative, die den Standort und das Ausmaß des Projekts kritisierte.

Suche nach Alternativen

Dass das Mega- Glashaus womöglich an einem anderen Standort doch noch realisiert wird, wollte der Unternehmer aus Wallern - dort steht bereits ein ebensolcher Komplex - jedenfalls nicht ausschließen. Man sondiere derzeit die Möglichkeiten für Alternativen, habe aber noch keinen konkreten Standort im Auge, sagte Perlinger.

Niessl: "Finde es sehr schade"

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bedauerte in einer ersten Reaktion das Ende des Glashaus- Projektes. Er finde es "sehr schade", dass es so weit kommen musste. Der Unternehmer hätte viel Geld in die Region investiert und viele Arbeitsplätze geschaffen, ließ Niessl über seinen Pressesprecher ausrichten.

Foto: APA/Herbert Neubauer

Auch Niessls Parteikollege, Bürgermeister Josef Ziniel, zeigte sich enttäuscht vom Ende des Projekts und sprach von einem "großen Verlust". Neben 100.000 Euro an jährlichen Steuereinnahmen und rund 90 Arbeitsplätzen sei vor allem auch viel Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Frauenkirchen verloren gegangen, sagte Ziniel.

Bürgerinitiative erfreut über Absage des Mega- Glashauses

Josef Umathum von der Bürgerinitiative "Freie Sicht auf Frauenkirchen" begrüßte hingegen den Rückzug des Unternehmers Werner Perlinger aus dem Projekt als "vernünftige Entscheidung". Die Initiative habe zwar eines ihrer Ziele erreicht, nun gelte es aber, den Flächenwidmungsbeschluss der Gemeinde wieder rückgängig zu machen, sagte Umathum zur APA.

Josef Umathum von der Initiative "Freie Sicht auf Frauenkirchen" Foto: Reinhard Holl

Grüne fordern "ehrliche Berechnung des CO2- Fußabdrucks"

Erfreut über das Aus zeigten sich auch die burgenländischen Grünen. Gelöst sei das Problem damit aber nicht, so Landessprecherin Regine Petrik. Auch an anderer Stelle würde ein derartiges Gewächshaus "massive Auswirkungen auf die Umwelt" haben, betonte sie in einer Aussendung. Sie fordere daher eine "ehrliche Berechnung des CO2- Fußabdrucks" von "Fabrik- Paradeisern".