Aslan erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Wien

Konkret geht es um ein Schriftstück der MA 11 - Gruppe Recht, Referat Kindergärten, das den Titel "Aktenvermerk vom 16.12.2015" trägt und ein Ersuchen um inhaltliche Bestätigung beinhaltet. Die Ex- Mitarbeiterin Aslans soll bestätigen, dass im Rahmen der Studie "niemals 30 Kindergärten geprüft wurden", sondern nur drei, dass sie die Studie durchgeführt haben soll und dass sich die Ergebnisse der von der Mitarbeiterin geführten Interviews nicht mit den Aussagen und Schriften Aslans decken würden. Demnach seien kein Extremismus und keine Radikalisierungstendenzen festgestellt worden. Weiters soll die Frau anmerken, "dass die Studie von Hrn. Außenminister Kurz in Auftrag gegeben wurde, dieser kenne Hrn. Aslan persönlich und habe diesen beauftragt, die Ergebnisse der Studie dahin gehend zu verändern, dass ein solches Resultat herauskomme".

Studienautor verärgert und fassungslos

Der Islamwissenschaftler ist ob des Vorgehens der Stadt verärgert und fassungslos. Seine Ex- Mitarbeiterin werde "von Beamten der MA 11 täglich telefonisch und schriftlich gedrängt", den Aktenvermerk zu bestätigen. Aslan: "In ihrer Stellungnahme, von der sie mich persönlich informiert hat, bestätigt sie den Inhalt in keiner Weise und schließt mit der Hoffnung, dass dieses Verhalten keinen Schaden für ihren Kindergarten (die Frau betreibt einen solchen, Anm.) nach sich zieht." Ihm persönlich gegenüber habe sie erklärt, dass die Inhalte des Aktenvermerks "unwahr" seien, man ihr sogar "gedroht" habe und offensichtlich sei, dass das "heute geschrieben" wurde, so Aslan. Die Behauptung, wonach Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ihn beauftragt habe, die Studienergebnisse zu verändern, sei "schlichtweg unwahr", betonte Aslan.

Foto: Krone, APA/AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC, Universität Wien

Im Rahmen der derzeit laufenden Kindergartenstudie sei ihm von der MA 11 Einsicht in alle Akten und Berichte aller Kindergarteninspektionen gewährt worden, berichtete Aslan. "Zum Zeitpunkt meiner Einsicht befand sich kein solcher Aktenvermerk unter diesen Informationen, daher befremdet mich dessen kürzliches Auftauchen. Darüber hinaus verwundert es mich sehr, warum mir die Stadt Wien im Frühjahr 2016 einen Auftrag für eine Folgestudie gegeben hat, wenn doch dieser angebliche Aktenvermerk aus dem Dezember 2015 derart schwerwiegende Vorwürfe enthält."

Aslan steht "felsenfest" hinter Studienergebnissen

Hinter den Ergebnissen der Kindergartenstudie stehe er "felsenfest", bekräftigte Aslan. "Ich bin mir keinerlei Verfehlungen bewusst und stehe zu jedem Wort des Textes. Es hat aber den Anschein, als solle ich hier - aus welcher Motivlage auch immer - für die Veröffentlichung von 'unangenehmen' Studienergebnissen mit allen Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden."

Foto: APA/dpa/Uli Deck

Bei der MA 11 weist man die Vorwürfe Aslans zurück. Der Aktenvermerk stamme tatsächlich aus dem Dezember 2015. Die Mitarbeiterin Aslans habe sich damals beim Magistrat gemeldet und über die "schwierige Zusammenarbeit" mit dem Studienautor berichtet. Das Gespräch wurde demnach von zwei Mitarbeiterinnen der MA 11 geführt. Es wurde damals ausdrücklich gebeten, nichts davon öffentlich zu machen, allerdings wurde der Aktenvermerk intern angelegt, erklärte eine Sprecherin der MA 11 gegenüber der APA. Unterzeichnet wurde das Schriftstück von der Ex- Mitarbeiterin Aslans nicht.

Magistratsabteilung: Kein Druck ausgeübt

Nun habe sich wegen der jüngsten Entwicklungen die Frage gestellt, ob man den Aktenvermerk jener Untersuchungskommission zur Verfügung stellen sollte, die die Vorwürfe prüft, wonach die Kindergarten- Studie von Beamten des Außen- und Integrationsministeriums bearbeitet und zugespitzt wurde. Man habe die Frau deshalb kontaktiert. Druck sei dabei nicht ausgeübt worden.