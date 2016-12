Was das Christkind in letzter Sekunde noch besorgt

"Gutscheine sind für viele die letzte Rettung", bestätigt Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer OÖ: "Weiters beliebt als Last Minute- Geschenke sind Bücher, Düfte und Süßigkeiten - also eher Kleinigkeiten, wo nicht viel schiefgehen kann." Der typische Torschluss- Käufer ist übrigens, wenig überraschend, meist männlich.

"Verlauf läuft ausgezeichnet"

"Der Gutscheinverkauf läuft ausgezeichnet. Wir haben einen Zusatzstand aufgebaut, auch der Gutscheinautomat ist sehr gefragt", bestätigt Monika Sandberger, Leiterin des Linzer Passage, den Trend.

Konsumentenschützer mahnen zur Vorsicht

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer mahnen hingegen zur Vorsicht: Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, sind auch die Gutscheine meist wertlos. Deshalb ist es klüger, das Risiko zu streuen und Gutscheine für mehrere Geschäfte einer Stadt oder eines Shopping- Centers zu kaufen. Unbefristete Gutscheine können laut Gesetz 30 Jahre lang eingelöst werden. "Achten Sie beim Kauf von Gutscheinen auf eine möglichst lange Einlösefrist, damit der Beschenkte nur Freude damit hat und keinen Ärger beim verlängern", rät auch AK- Konsumentenschützerin Ulrike Weiß.