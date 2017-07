Urlaub unbeschwert genießen dank Impfungen!

Wissen Sie, in welcher Schublade ihr Impfpass schlummert? Wenn Sie bald auf Urlaub fahren, sollten Sie nachforschen und kontrollieren, wann die letzten Impfungen stattfanden. Denn oft verschätzt man sich hier, ist der Schutz vor einigen Krankheiten doch schon verjährt: "Jede Reise sollte als Anlass genommen werden, zumindest die Standardimpfungen zu aktualisieren", rät Susanne Hasenöhrl von der reisemedizinischen Beratung in Linz.

Ohne Schutz vor Polio, Diphtherie, Tetanus und Hepatitis sollte niemand auf Reisen gehen - all diese Impfungen müssen nach zehn Jahren aufgefrischt werden. Bei Hepatitis heißt es abwägen: Die Form A, die virale Leberentzündung, wird durch verschmutztes Essen und Trinken übertragen, B durch Blut und Geschlechtsverkehr. Außerdem sollte man sich auch vor Typhus schützen - diese Spritze ist alle drei Jahre nötig.

Hat man diese Standardimpfungen hinter sich gebracht, gibt es bei einzelnen Gegenden Zusätzliches zu beachten: "In Brasilien kommt in einigen Landesteilen Gelbfieber vor. Zahlreiche Todesfälle wurden verzeichnet", warnt etwa das Außenamt potenzielle Touristen. Die Gelbfieber- Impfung ist bei Reisen nach Zentralafrika und Südamerika nicht nur wichtig, sondern oft auch verpflichtend. In Asien ist nicht nur Hepatitis, sondern zunehmend auch die japanische Enzephalitis ein Problem - hier gibt es einen ganz neuen Impfstoff.

Wem jetzt etwas mulmig zumute wurde, für den gibt es auch Reiseziele mit geringem Risiko, auch außerhalb Europas: Australien, die USA und Kanada gelten als eher ungefährlich.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung