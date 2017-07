Perger wollen Teil des S- Bahn- Netzes sein

"Seit Jänner reden wir uns den Mund fusselig, dass die Donauuferbahn ins Schnellbahn- Netz eingebunden werden soll", seufzt Franz Baumann von den Grünen Perg. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag hat seine Fraktion einen Antrag zur Umsetzung der S- Bahn im Bereich Donauuferbahn zwischen Pyburg und Linz gestellt. "Wir müssen weg vom Individualverkehr und hin zu den Öffis. Der Taktverkehr von und nach Perg muss verdichtet werden", fordert Bergmann.

ÖVP- Stadtchef Anton Froschauer ist nicht überzeugt, dass eine S- Bahn Vorteile bringen würde: "Die S- Bahn würde ja in jeder Station stehen bleiben und dadurch viel länger brauchen, bis sie in Linz ist. Wir haben den Antrag der Grünen überarbeitet und fordern eine Verdichtung der Fahrpläne sowie ein besseres Angebot an den Randzeiten unter Berücksichtigung der Pendler."

Der Antrag wurde an den Regionalverkehrsverband weitergeleitet.

Überlegungen für Einbindung laufen

Aus dem Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) heißt es, es wäre derzeit keine Einbindung der Donauuferbahn ins S- Bahn- Netz vorgesehen. Der Takt würde nämlich zu Lasten der Regionalexpress- Züge gehen. Landesintern liefen aber Überlegungen, wie die Bahn künftig als S- Bahn ausgebaut werden könnte.

