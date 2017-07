Oberösterreich stellt starken Fanblock für Kurz

Pühringer, neuerdings Seniorenbundchef, war wieder mal im Stress, er eilte von einer Veranstaltung aus Marchtrenk herbei zum Parteitag. Solchen Terminstress hat Ratzenböck jetzt hinter sich. Was hält er - altersweise - von Kurz? "Ich bin überzeugt davon, dass der neue Weg ein erfolgreicher wird, weil Kurz tüchtig ist und das Drumherum sehr gut ist." Auch Franz Hiesl, Pühringers ewiger Polit- Zwilling, wollte den Beginn einer neuen Ära nicht verpassen, im Seniorenbund ist ja auch er noch aktiv. WKO- Präsident Christoph Leitl erholte sich am Parteitag von Rückschlägen in der Sozialpartnerschaft, Stichwort unflexible Arbeitszeit. Gemeindebund- Chef Hans Hingsamer, WKO- Präsidentin Doris Hummer, Linz- ÖVP- Chef Bernhard Baier, Landesamtsdirektor Erich Watzl, Versicherungs- Boss Josef Stockinger und Frauenchefin Doris Schulz waren ebenfalls bei der Kurz- Kür dabei.

Spitzenkandidat/in noch offen

Ebenso wie Ex- Ministerin Maria Fekter, die bei der letzten Wahl 2013 noch Landesspitzenkandidatin war. Wer nun die Landes- ÖVP als Listenerste(r) in diese Kanzlerwahl führen wird, ist noch offen; erst Mitte August soll die Landesliste stehen. Dafür werden morgen, Montag, die fünf Wahlkreislisten vorgestellt. Die sind aber insofern provisorisch, als Vorzugsstimmen kräftig umrühren können.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung