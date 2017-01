"In 25 Jahren hat es kein Dankeschön gegeben"

Im Jänner schlug der Winter in Oberösterreich zu, in den kommenden Tagen wird es neuerlich schneien. Da sind die Räumdienste in Oberösterreich rund um die Uhr im Einsatz. Unter ihnen ist seit 25 Jahren auch die Linzer Firma Concorde. Deren Geschäftsführer Günther Dobetsberger kennt die Schattenseiten: "Es gibt immer häufiger Beschimpfungen, aber es gab noch nie ein Danke!"