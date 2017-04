Immer mehr Kinder ohne Impfung

3000 Masern- Erkrankte, 17 tote Kinder! Das ist die Realität in Rumänen. Aber auch bei uns krassieren die Masern - und auch Deutschland schlägt Alarm, auch hier gibt’s heuer mehr Masern- Fälle als im gesamten Vorjahr. In Oberösterreich mahnt der Landesschulrat in einem Elternbrief, an die Impfung zu denken!