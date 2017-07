2,68 Promille bei Kollision

Im Vollrausch schaffte es die 31- jährige gebürtige Ungarin aus Linz nicht, ihren Pkw in Traun in einer Hauseinfahrt zu wenden: Mehrmals krachte sie bei den kläglichen Versuchen gegen eine Gartenmauer. Bis Beobachter die Polizei riefen - die Beamten untersagten ihr nach einem Alko- Test- Ergebnis von 1,96 Promille die Weiterfahrt. Die wäre jedoch ohnehin schwer gefallen, denn die Betrunkene hatte offenbar bei einer weiteren Kollision bereits einen Vorderreifen verloren. Den Polizisten erklärte sie, ihren Führerschein habe sie nicht, er sei ihr zwei Tage zuvor wegen Alkohol am Steuer in Linz abgenommen worden.

Und in Attnang- Puchheim rammte eine 46- jährige Alko- Lenkerin mit 2,68 Promille fünf Leitpflöcke und ein Verkehrszeichen, bevor sie von aufmerksamen Polizisten vor einem Gasthaus aufgehalten wurde. Sie gab den Fehltritt zu, wird natürlich angezeigt.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung