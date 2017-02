Wollte mehr als "nur" 500 : Bettlerin verurteilt

Eine habgierige Bettlerin ist am Montag im Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen Diebstahls und Körperverletzung rechtskräftig zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die 48- Jährige hatte am 7. November 2016 in Wien- Hietzing eine um 20 Jahre ältere Frau um Geld gebeten. Diese schenkte ihr nicht weniger als 500 Euro. Das war der Bettlerin zu wenig.